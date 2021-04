William en Charles hadden gezamenlijk gesprek met prins Harry: “Het vertrouwen is volledig zoek”

RoyaltyPrins Charles (72) en zijn zoon William (39) hadden na de begrafenis van prins Philip een gezamenlijk gesprek met prins Harry (36). Die laatste wordt gezien als een buitenstaander van de familie, sinds zijn spraakmakende interview met Oprah Winfrey. “Ze nemen kleine stapjes richting verzoening”, zegt royaltywatcher Dan Wootton. “Maar het vertrouwen in hem is volledig weg.”

Aanvankelijk was het plan dat prins Charles een één-op-één-gesprek zou voeren met zijn zoon tijdens een wandeling door de tuinen van Windsor Castle, maar uiteindelijk koos hij ervoor om samen met zijn andere zoon, William, een ontmoeting te regelen. “Op die manier kon Harry de woorden van Charles of William achteraf niet verdraaien”, aldus Wootton, die sprak met bronnen binnen het paleis. “Ze willen de banden herstellen, maar ze vertrouwen hem nog niet genoeg om alleen met hem af te spreken. Harry en William hebben wel even apart met elkaar gesproken tijdens de wandeling van de kerk naar Windsor Castle. Maar daar kwam nog niets productiefs uit voort.”

Wanhopige brief

De wil om weer een weg naar elkaar te vinden komt vooral vanuit het kamp van Harry. Hij zou voor zijn reis naar het VK zelfs een emotionele brief hebben geschreven aan zijn vader, om uit te leggen waarom hij uit de monarchie stapte en verklaarde dat ‘hij het instituut zou respecteren’ wanneer hij terugkeerde naar zijn thuisland. “Hij moest wel een brief schrijven, want Charles nam na het interview met Oprah zijn telefoon niet meer op. Ook William weigerde om met hem te praten, behalve dan via sms. Het was Harry’s enige manier om met zijn familie te communiceren.”

Er was geen officiële wake na de begrafenis, maar Charles, William en Harry maakten van de gelegenheid gebruik om voor het eerst in een jaar tijd weer face to face met elkaar te praten. Dat deden ze onder andere bij Windsor Castle, maar ook in de buurt van Frogmore Cottage, het huis waar Harry verblijft wanneer hij in het land is. “Het gesprek vond buiten plaats, gezien de coronamaatregelen nog van kracht zijn. Ze hadden niet veel tijd, en ze wisten dat bepaalde paleismedewerkers mee konden luisteren. Maar het was broodnodig om even te praten. Ook Kate Middleton was er eventjes bij, maar ze bleef niet voor de volledige discussie.”

Volledig scherm Harry wil weer contact met zijn familie. © Photo News

Grondregels

“Een belangrijke bron binnen het paleis, één van de senior royals, liet weten dat er nog veel pijn verwerkt moet worden aan beide kanten”, gaat Wootton verder. “Het verzoeningsproces zal dus in zeer kleine stapjes gebeuren. Allereerst werden er tijdens dat gesprek enkele basisregels vastgelegd voor hun samenwerking in de toekomst. Een regeling waarbij alle partijen zich veilig en beschermd moeten voelen.”

Het zou kunnen dat er een consensus werd bereikt, want opeens raakte bekend dat Harry langer dan gepland in het VK zal blijven. “Hij zal waarschijnlijk de 95ste verjaardag van de Queen, deze woensdag, nog bijwonen voor hij terug naar zijn vrouw in de Verenigde Staten vertrekt.”

Charles daarentegen, kiest er voorlopig voor om alleen te bezinnen. “Hij wil in zijn eentje nadenken over alles wat er de voorbije dagen is gebeurd. Zeker over de dood van zijn vader, want hij beseft dat dat zijn leven ingrijpend zal veranderen. Hij wil ook graag de duizenden brieven lezen die het volk hem heeft opgestuurd. Hij trekt dus naar Llwynywermod in Llandovery, waar hij een landhuis heeft. Zelfs zijn vrouw Camilla blijft in Londen: hij moet even alleen zijn.”

Volledig scherm Charles had het moeilijk tijdens de begrafenis van zijn vader. © Photo News

Grote veranderingen

Dat er grote veranderingen op til zijn, staat buiten kijf. “William en Charles plannen nu alweer een vergadering, zodat ze van troonopvolger tot troonopvolger kunnen bespreken hoe het nu verder moet met de monarchie. Wie zal er nog deel uitmaken van The Firm, bijvoorbeeld? Harry alvast niet, hij stapte er zelf uit. Maar waarschijnlijk zullen prins Edward en zijn echtgenote Sophie Wessex een meer prominente rol op zich nemen. Edward erft na de dood van de Queen bovendien de titel ‘Duke of Edinburgh’ van prins Philip. Een hele eer die normaal gezien voor de oudste zoon, Charles, weggelegd zou zijn. Ook hun dochter, lady Louise, zullen we binnenkort veel vaker te zien krijgen.”

