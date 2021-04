William en Catherine bedanken voor felicitaties met familievideo

In het filmpje zijn de hertog en hertogin van Cambridge deelden een video waarin ze samen met hun kinderen George (7), Charlotte (5) en Louis (3) aan het buitenspelen zijn. Het filmpje werd opgenomen bij hun tuin in Anmer Hall, hun huis in Norfolk, en bij een nabijgelegen strand. In de clip is onder meer te zien hoe de kinderen door de duinen rennen, achterna worden gezeten door hun ouders en met z'n allen een kampvuurtje stoken. Ook knuffelen William en Catherine elkaar. "We zijn ontzettend dankbaar voor alle steun die wij als gezin de afgelopen tien jaar hebben ontvangen", schreef het echtpaar bij het filmpje.