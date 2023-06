Willem-Alexander kijkt uit naar weerzien met Filip, maar niet om over het koloniaal verleden te praten

ROYALTYDe Nederlandse koning Willem-Alexander (56) is niet van plan om met zijn Belgische collega koning Filip (63) te bespreken hoe ze allebei omgaan met het koloniale verleden van hun land. Hij komt over drie weken op staatsbezoek in België. Maar het beladen historische verleden zal hij niet als gespreksonderwerp aankaarten, gaf hij desgevraagd aan in een persgesprek met Belgische journalisten.

Koning Filip en koningin Mathilde hebben koning Willem-Alexander en koningin Máxima uitgenodigd voor een staatsbezoek. Ze nemen hun Nederlandse collega’s op 20, 21 en 22 juni mee voor een tour door België, van Brussel over onder meer Charleroi tot Leuven en Antwerpen. Eerder schreven we dat Willem-Alexander en Máxima met de trein naar België komen.

In de aanloop naar het staatsbezoek heeft Willem-Alexander maandagmiddag een selecte groep Belgische journalisten uitgenodigd voor een ontmoeting in zijn werkpaleis Noordeinde in Den Haag. Hij mag niet gequoot worden, enkel geparafraseerd. Daarom gebruiken we geen letterlijke citaten.

Willem-Alexander gaf aan uit te kijken naar het bezoek aan België. Zo kunnen de banden met goede buren worden aangehaald. Niet alleen tussen twee buurlanden, maar ook tussen twee koninklijke families.

Suriname en Congo

De journalisten brachten ook het Nederlandse slavernijverleden ter sprake. Een dikke week na het staatsbezoek, op 1 juli, wordt namelijk herdacht dat het 160 jaar geleden is dat slavernij bij wet is afgeschaft in Suriname en de Caraïbische eilanden.

Willem-Alexander zal dan een toespraak geven bij een nationale herdenking in Amsterdam. Of dat ook betekent dat hij daarin zijn excuses zal aanbieden, zoals wordt gesuggereerd in Nederlandse media, wilde hij ondanks aandringen bevestigen noch ontkennen in het persgesprek.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander en koningin Máxima in 2013 bij een eerdere herdenking van de afschaffing van de slavernij. © ANP

Congo

Zal Willem-Alexander tijdens het staatsbezoek de omgang met het koloniale verleden bespreken met zijn collega koning Filip? Die betuigde eerder “zijn diepste spijt” over het “koloniale regime” van België in oud-kolonie Congo.

Zoals het er nu naar uitziet, zal Willem-Alexander het niet zelf als gespreksonderwerp aankaarten. Ieder moet op eigen manier, op eigen tijd, op eigen schema in het reine komen met zijn geschiedenis, vindt hij. Volgens hem is het iets wat in een land zelf moet worden opgelost.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander ontvangt Belgische journalisten. © BELGA

