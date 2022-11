“Wij zijn de ‘gewone’ kinderen, geen deel van de koninklijke familie”: dit zijn Tom en Laura, de oogappels van Camilla

Royalty Nieuw boek stelt de doodsoor­zaak van koningin Elizabeth in vraag: is de Queen gestorven aan kanker?

Volgens de officiële overlijdensakte van koningin Elizabeth II is de langst regerende monarch uit de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk aan ouderdom gestorven. Gyles Brandreth, de auteur van het nieuwe boek ‘Elizabeth: an Intimate Portrait’, denkt daar echter anders over. In zijn werk schrijft hij dat de Queen overleden is aan de gevolgen van kanker.

