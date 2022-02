Wij keken met een gedragsanalist naar de docu van Paola: “Als Albert het over hun verliefdheid heeft, schudt ze nee”

Filmmaker Nicolas Delvaulx gaf eerder al aan dat de zesde koningin der Belgen - van 1993 tot 2013 - geen enkele vraag uit de weg ging, en er na de montage niet eens de vraag kwam vanuit het koningshuis om iets te schrappen in de documentaire. Een beeld van Paola Ruffo di Calabria zonder censuur, dus. Heel rechttoe, rechtaan. Zonder masker op, want “zij houdt niet van komedie spelen”, zo zei Delvaulx nog. Een veelbelovende documentaire. Daarom vroegen wij gedragsanalist Dana Ketels (van Impact Academy, haar bedrijf in lichaamstaal) om de beelden te bekijken, om zo een objectieve analyse te krijgen over de oprechtheid van deze anderhalf uur durende blik in haar leven. De beelden en interviews werden gefilmd in het kasteel Belvédère in Laken, de villa Le Romarin in het Franse Châteauneuf-Grasse en de pastorie van het Ardense dorpje Villers-­sur-Lesse die de koningin twaalf jaar geleden kocht. “We zien Paola in haar thuisomgeving dus, en ze komt vanaf de eerste minuten echt heel eerlijk over”, zegt Dana meteen. “Ze toont haar kwetsbaarheid en twijfel. Hoe ze in haar gezicht wrijft of haar ogen dichtknijpt bij moeilijke passages: haar emoties zijn écht.”