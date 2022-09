Wie zijn de Windsors? Dit is de stamboom van koningin Elizabeth

Elizabeth Alexandra Mary Windsor, bekend als koningin Elizabeth II, werd in in 1926 geboren en maakte deel uit van het Huis Windsor. Hun verhaal start in 1917, toen koning George V de achternaam van Saksen-Coburg Gotha veranderde in ‘Windsor’. De Britse koninklijke familie stamt dus in feite af van dezelfde Duitse stamboom als ons Belgisch koningshuis. Maar de bloedlijn van het koningshuis gaat helemaal terug tot de 9e eeuw en omspant meer dan 1.200 jaar en liefst 37 generaties. Te veel om op te sommen, en dus nemen wij beginnen wij bij koning George V en koningin Mary, de eerste Windsors.