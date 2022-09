Wie woont begrafenis van Queen Elizabeth bij? Deze royals en wereldleiders bevestigden hun komst

Royalty “Queen Elizabeth wist dat ze niet zou terugkeren naar Windsor of Buckingham Palace”

Volgens royalty-experte Katie Nicholl was koningin Elizabeth niet van plan om nog terug te keren naar Windsor Castle of Buckingham Palace. “Het was haar wens om haar laatste adem uit te blazen in Balmoral”, klinkt het bij de BBC. De Britse monarch is afgelopen donderdag op 96-jarige leeftijd overleden.

