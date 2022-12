Wie was de racistische royal en hoe zit het met de tiara? Op deze vragen kreeg u géén antwoord in ‘Harry & Meghan’

Sinds hun officiële vertrek uit de koninklijke familie in maart 2020, een moment dat door Harry in de documentaire wordt omschreven als hun “vlucht naar de vrijheid”, hebben de hertog en hertogin van Sussex verschillende schadelijke beschuldigingen geuit aan het adres van de monarchie. Zo vertelden ze over een royal die racistische opmerkingen zou gemaakt hebben over hun zoontje Archie, een beangstigende discussie met prins William en een dramatische ruzie met prinses Kate. Maar kijkers stellen zich wel de vraag over wie, wat, waar, wanneer of hoe de vermeende gebeurtenissen plaatsvonden. Hieronder een overzicht van de meest prangende vragen die onbeantwoord bleven.

Wie maakte wie aan het huilen?

In de nasleep van de bruiloft van Harry en Meghan in mei 2018 doken berichten op over een woordenwisseling tussen de aanstaande bruid en haar toekomstige schoonzus prinses Kate. Daarin werd beweerd dat Kate tot tranen toe was geroerd tijdens een ruzie over de jurken van de bruidsmeisjes (waarvan haar dochtertje Charlotte er een was, red.).

Maar Meghan zou later in een interview met Oprah Winfrey beweren dat het eigenlijk Kate was die háár aan het huilen maakte. Oprah vroeg Meghan: “Was er een situatie waarin Kate misschien moest huilen? Of had ze kunnen huilen?” Daarop reageerde de hertogin van Sussex: “Nee, nee. Het omgekeerde gebeurde. En dat zeg ik niet om iemand te kleineren, want het was echt een zware week van de bruiloft.” Daarna zou Kate volgens Meghan een briefje en bloemen komen brengen zijn om zich te verontschuldigen. “Ze deed wat ik zou doen als ik wist dat ik iemand pijn had gedaan.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Prinses Kate en dochtertje prinses Charlotte op de dag van Harry en Meghans huwelijk © photo_news

Het huilmysterie nam eerder dit jaar toch nog een andere wending toen koninklijk auteur Tom Bower beweerde dat de oorspronkelijke versie van de gebeurtenissen waar was. In zijn boek ‘Revenge’ beweerde hij dat Kate “in tranen uitbarstte” nadat Meghan “prinses Charlotte ongunstig vergeleek met de dochter van haar beste vriendin Jessica Mulroney.” Bower schreef dat Meghan en Kate onenigheid kregen over de lengte van Charlottes zoom, de pasvorm van haar jurk en of de bloemenmeisjes al dan niet een panty moesten dragen op de bruiloft. En dat het daarom Kate was die in tranen uitbarstte. Maar een sluitende verklaring over wie nu precies huilde, is er dusver nog niet geweest.

Wat is nu dé waarheid over het tiaradrama?

Een ander controversieel verhaal dat in de nasleep van de trouwdag van de Sussexen opdook - maar tijdens hun documentaire werd genegeerd - betrof een vermeende ruzie over de tiara die Meghan tijdens de ceremonie zou dragen.

Volgens een vroege versie van de gebeurtenissen had de aanstaande bruid haar zinnen gezet op een tiara met smaragden, maar volgens The Sun werd haar verteld dat ze die niet kon dragen omdat de groene stenen mogelijk uit Rusland kwamen. In plaats daarvan zou de koningin hebben gekozen voor een diamanten tiara die haar grootmoeder, koningin Mary, in 1932 droeg. Wijlen koningin zou tijdens de discussie gezegd hebben: “Meghan kan niet krijgen wat ze wil. Ze draagt welke tiara ze van mij krijgt.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Meghan Markle op haar bruiloft (met diamanten tiara) © REUTERS

In 2020 onthulde Omid Scobie, de goede vriend van Meghan en Harry, in zijn boek ‘Finding Freedom’, dat de onenigheid over de tiara in werkelijkheid betrekking had op de kleedster van de koningin, Angela Kelly. Volgens Scobie vond Harry dat Kelly met opzet had getreuzeld bij de beslissing welke tiara zij Meghan zou aanraden te dragen.

Scobie beweert dat prins Harry, na een vermeende ruzie met Kelly, een geïrriteerd telefoontje naar zijn grootmoeder had gepleegd, waarin hij zou hebben gevraagd of Meghan de tijd zou krijgen om haar diamanten tiara te passen tijdens een proef met haar kapper in de aanloop naar de grote dag. Naar verluidt zei hij: “Ik weet niet wat er aan de hand is met deze vrouw (Kelly red.). Maar ik wil dat ze dit in orde brengt voor Meghan.” Maar een bron weerlegde later de beweringen over wat bekend is komen te staan als ‘tiaragate’ en vertelde The Telegraph: “De koningin is waarschijnlijk de persoon die hij het meest respecteert en waardeert in de wereld. Daarmee dat hij haar contacteerde.”

Vooralsnog hebben noch Meghan noch Harry zich publiekelijk uitgesproken over het incident. En gezien de bekentenis in de Netflix-documentaire, lijkt het erop dat ze van plan zijn te zwijgen over de controverse.

Wat is er aan van het koninklijke racismeschandaal?

Een van de zwaarste beschuldigingen die uit het ontluikende interview van Harry en Meghan met Oprah Winfrey naar voren kwam in 2021, was de bewering dat een niet bij naam genoemde senior royal een racistische opmerking maakte over de huidskleur van hun zoon Archie. Ze weigerde de persoon in kwestie echter te identificeren en zei alleen dat het “echt schadelijk zou zijn voor die persoon” als de naam bekend zou worden gemaakt.

Nadat het nieuws over de documentaire van Harry en Meghan aan de wereld was onthuld, vroegen velen zich af of ze eindelijk de naam zouden noemen van de koninklijke familie die volgens hen de opmerkingen had gemaakt. Maar hoewel ze tijdens hun Oprah-interview een losse verwijzing maakten naar het onderwerp racisme, gingen ze niet in op details van de beschuldiging.

De enige vermelding van de controverse in de docuserie kwam toen Meghan haar verbazing uitsprak over het feit dat de belangrijkste invalshoek van hun gesprek met Oprah de beschuldigingen van koninklijk racisme waren, in plaats van haar geestelijke problemen. “Ik dacht dat ik heel open zou zijn over mijn depressie en hoe extreem die was, maar het werd volledig overschaduwd door het gesprek over ras”, zei ze.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Meghan, Harry en hun oudste zoontje Archie © Photo News

Waarom begon prins William angstaanjagend te schreeuwen tegen Harry en Meghan?

Een van de meest schokkende beweringen tijdens de laatste drie afleveringen van ‘Harry & Meghan’, was dat prins William brullend te keer ging tijds een gespannen bijeenkomst omtrent de Megxit.

De hertog beweerde dat zijn oudste broer hem “doodsbang” achterliet door te schreeuwen tegen Harry in het bijzijn van hun vader en grootmoeder. Harry beweerde daarbij ook dat zijn vader leugens zou verteld hebben tijdens die beruchte bijeenkomst in Sandringham. “Het was beangstigend dat mijn broer tegen me schreeuwde en schreeuwde en dat mijn vader dingen zei die gewoon niet waar waren. En mijn oma, weet je, zat daar rustig en nam het allemaal in zich op”, aldus Harry.

Maar ondanks de sensationele beschuldigingen aan het adres van zijn broer en vader, heeft Harry niet onthuld wat er tijdens die gesprekken werkelijk is gebeurd en wat de aanleiding was tot de vermeende gedragingen van zijn vader en broer.

Wat brengt de toekomst?

De documentaire van zes afleveringen eindigt met Meghan die de toespraak voorleest die ze hield op de huwelijksreceptie van haar en Harry, waarbij beelden en video’s van het paar over het scherm flitsen terwijl ze de laatste regels voorleest. “Dus vraag ik u het glas te heffen op de zekerheid dat nu het leven begint en de eeuwige wetenschap dat bovenal de liefde wint”, leest ze voor. Maar ondanks die sentimentele afsluiter, deelde het paar echter geen details over wat die “met liefde gevulde” toekomst nu eigenlijk inhoudt.

Wel is geweten dat de gebroken relatie tussen het paar en Harry’s familie wellicht de komende weken nog een klap zal krijgen, wanneer de hertog op 10 januari zijn biografie ‘Spare’ uitbrengt. Maar naast het boek is het onduidelijk waar Harry en Meghan hun professionele inspanningen op willen richten.

KIJK. Romantische trailer van het tweede deel van ‘Harry & Meghan’

LEES OOK: