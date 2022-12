Wie moet de troon bestijgen? Instorten van kroonprinses legt koninklijke crisis in Thailand bloot

Royalty Waar is de gemalin van de Thaise koning gebleven en wat is er met zijn ex-vrou­wen gebeurd?

De Thaise koning Maha Vajiralongkorn (69), bekend als Rama X, wordt bestempeld als een ware vrouwenverslinder. Hij is intussen aan zijn vierde huwelijk toe, maar leeft zich ondertussen uit met 20 minnaressen. De koning kwam ook op de proppen met een officiële ‘bijvrouw’, maar ondertussen is de vrouw al maanden spoorloos. Een onheilspellend teken, want zijn eerste drie echtgenotes stond stuk voor stuk een wreed lot te wachten na de scheiding. Dit is er met hen gebeurd.

