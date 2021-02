Wie mag het uitzenden? Tv-zenders in biedingsoorlog om Oprah-interview met Harry en Meghan

RoyaltyHet wordt zonder twijfel één van de best bekeken interviews aller tijden: prins Harry (36) en zijn echtgenote Meghan Markle (39) doen binnenkort hun boekje open op de bank van Oprah. Daar zullen ze vertellen over de Megxit en hun plannen voor de toekomst. Zowat elke Britse tv-zender zou dat pareltje graag aan hun palmares toevoegen, waardoor er een heuse biedingsoorlog is ontstaan.

In de Verenigde Staten zal het beruchte interview worden uitgezonden door de lokale zender CBS, maar in het VK - waar Harry en Meghan natuurlijk ook enorme spilfiguren zijn - is de kogel nog niet door de kerk. Zowat elke Britse zender heeft interesse om de tv-rechten over te kopen, en ze bieden nu tegen elkaar op in de hoop hun slag thuis te halen.

BBC, Amazon Prime en Netflix hebben als enigen besloten om niet deel te nemen aan de biedingsoorlog. BBC is traditioneel gezien erg trouw aan het koningshuis en kiest ervoor om de Queen niet tegen de schenen te shoppen door het interview uit te zenden. De koningin spreekt diezelfde dag het land toe in een videoboodschap, die zal waarschijnlijk wél bij BBC terug te vinden zijn. Netflix heeft al een eigen miljoenendeal met Harry en Meghan, en verlangt dus niet naar nog meer content over het paar.

De Britse streamingzender Sky werd dan weer afgekeurd door CBS zelf, omdat die het programma graag wil verkopen aan een zender die vrij beschikbaar is voor alle kijkers. Op die manier hoopt CBS ook in het VK een groot bereik te hebben. Harry en Meghan mogen niet achter een paywall verdwijnen.

Het ziet er voorlopig naar uit dat zender ITV aan de winnende hand is. De zender toonde bijzonder veel interesse in het interview, gezien hun eigen documentaire ‘Harry & Meghan: An African Journey’ zo veel succes had bij de Britse kijkers. Daarin vroeg journalist Tom Bradby aan Meghan Markle “of ze wel oké was”, een moment dat meteen viraal ging op het internet. Het is echter niet bekend hoeveel ITV bereid is te betalen voor het interview met Oprah. “Ze zijn bereid om ver te gaan en hebben genoeg middelen om de andere zenders buiten spel te zetten”, aldus insiders. “Harry en Meghan zijn zelf voorstanders van de zender omdat ze vinden dat ze destijds goed behandeld zijn bij het maken van hun documentaire. De kans is dus groot dat kijkers in het VK binnenkort op ITV ziet hoe het koninklijke koppel hun hart uitstort.”

