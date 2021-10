Wie is prinses Alexia (16)? Een rebels meisje, iemand die graag een podium krijgt en de aandacht opzoekt, op sociale media en bij de jongens

Royalty Britse Queen haalt voor het eerst in 17 jaar wandelstok boven

12 oktober Queen Elizabeth (95) is weer met een wandelstok op pad. De 95-jarige Britse vorstin liep er dinsdag mee rond toen ze een bezoek bracht aan Westminster Abbey in Londen. Het is volgens de Britse media de eerste keer in 17 jaar dat de Queen haar wandelstok uit de kast haalt.