Wie is de mysterieuze hertog van Kent, de nieuwe man aan de zijde van Queen Elizabeth?

Trooping the Colour, ofwel de officiële verjaardagsparade van Elizabeth (95), zal een event in mineur worden dit jaar. Slechts twee maanden na het overlijden van prins Philip voelt de Queen zich namelijk nog niet bepaald in een feeststemming. Opdat ze zich toch niet helemaal alleen moet voelen, zal haar neef Edward Windsor dit jaar de plaats van Philip innemen tijdens de ceremonie. Dat is niet geheel onverwacht, gezien de man haar ook al bijstond toen Philip in 2013 moest herstellen van een zware operatie. “De twee hebben een erg goede band”, bevestigen bronnen binnen het paleis. “Tot nu toe bleef Edward vaak achter de schermen, maar het zou best kunnen dat we wat meer van hem zullen zien nu Philip is overleden. Want het is niet zo dat de Queen bij de pakken blijft zitten. Ze wil niet thuis zitten wegkwijnen met haar verdriet. Ze wil zo veel mogelijk werken, al is het fijner als ze al die dingen niet alleen hoeft te doen.”