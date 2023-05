Wie behoort écht tot intieme kring van koning Charles en Camilla? Maak kennis met ‘de Karolingische kliek’

ROYALTY Blitzbe­zoek van exact 28 uur en 42 minuten. Langer was prins Harry niet in Verenigd Koninkrijk voor de kroning van zijn vader

Prins Harry (38) is alweer thuis in Montecito, Californië. Zijn blitzbezoek aan het Verenigd Koninkrijk duurde uiteindelijk slechts 28 uur en 42 minuten. Onmiddellijk na de kroningsceremonie van zijn vader, koning Charles III, (74), glipte hij Westminster Abbey uit en vertrok naar de luchthaven. Hij had de hele dag geen enkel contact met zijn vader en broer.