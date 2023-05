Whoopi Goldberg gelooft niet in ‘gevaarlijke achtervolging’ van Harry en Meghan, en ze is niet alleen: “In New York? Maak dat de kat wijs”

RoyaltyWhoopi Goldberg (67) maakte in haar programma ‘The View’ erg duidelijk dat ze niet onder de indruk is van het ‘achtervolgingsverhaal’ van prins Harry en zijn echtgenote, Meghan. “Een achtervolging aan hoge snelheid in New York? Als dat kon, zouden we allemaal op tijd in de cinema zijn.”

Er was een “meedogenloze achtervolging” die bijna twee uur duurde en leidde tot “verschillende bijna-ongelukken” met “andere bestuurders op de weg” en voetgangers. Zo klonk het althans in een verklaring van de woordvoerder van Harry en Meghan.

Intussen blijkt dat dat verhaal waarschijnlijk serieus is aangedikt. Een fotograaf, die anoniem wil blijven, veronderstelt dat Harry en Meghan de achtervolging in scène hebben gezet voor hun eigen filmploeg, die ze bij zich hadden. Dit komt overeen met de verklaring van taxichauffeur Sukhcharn Singh (37). Het was in zijn taxi dat Harry, Meghan en haar moeder Doria stapten toen ze van voertuig wisselden - blijkbaar als afleidingsmanoeuvre voor de paparazzi. “Ik heb niets bijzonder gevaarlijks gezien - ze bleven achter ons”, vertelde Singh aan ‘Bild’ over het gedrag van de geviseerde fotografen. Ook de burgemeester van New York, Eric Adams (62), die vroeger zelf politieagent was, twijfelde aan het verhaal van prins Harry en Meghan: “Ik kan me moeilijk voorstellen dat er twee uur lang een achtervolging met hoge snelheid heeft plaatsgevonden.”

“Verkeer is te traag”

Goldberg neemt het voorval in ‘The View’ op de korrel. “Ze hebben heel misleidende info gegeven”, zegt ze. “Er vond geen achtervolging plaats aan hoge snelheid. Dat kan niet in New York. Als wij achtervolgingen aan hoge snelheid konden hebben, zouden we allemaal op tijd in de cinema kunnen geraken. Maar daar is het verkeer veel te traag voor. Harry en Meghan waren bovendien nooit in gevaar, en dat wisten ze. In hun statement refereerde ‘bijna catastrofisch’ naar de situatie van de fotografen, die gevaarlijke dingen uithaalden op elektrische stepjes. Niet naar zichzelf. Maar als je het leest, denk je natuurlijk iets anders.”

Het panel van de show is het erover eens dat Harry’s neiging om de feiten op te blazen stamt uit het trauma dat hij opliep toen zijn moeder stierf. Dat gebeurde niet toevallig tijdens een gevaarlijke achtervolging in de auto. “Hij denkt daar natuurlijk meteen aan, veel sneller dan iemand anders dat zou doen. Maar als we alle getuigen mogen geloven, was er niet veel aan de hand. De chauffeur zei letterlijk: ‘Die twee komen niet uit New York, ze waren alleen bang omdat ze de verkeerssituatie hier niet kennen.’”

Hoongelach

Ook op het internet weerklinkt vooral hoongelach. Op Twitter wordt de ene grap na de andere gemaakt over het koppel. “Na een achtervolging van 2 uur, slaagde de pers er eindelijk in om aan Harry en Meghan te ontsnappen”, schrijft iemand.

Andere Amerikaanse burgers zijn dan weer kwaad omdat Harry en Meghan politiebegeleiding kregen. “Ga je ons wijsmaken dat ze ongepast achtervolgd zijn terwijl ze een politie-escort hadden, en niemand werd gearresteerd? Dan is er waarschijnlijk geen sprake van die ‘bijna-botsingen’ waar ze het over hebben.” Of: “Dat Harry en Meghan politiebegeleiding kregen als twee niet-werkende royals is schandalig. Het is ook wel heel toevallig dat Harry zijn politiebegeleiding in Londen terugwil, en hij nu opeens een ‘gevaarlijke achtervolging' meemaakt.”

