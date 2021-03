Wereldwijd meer dan 49 miljoen kijkers voor Harry en Meghan

Nu Meghan Markle openlijk praat over haar donkere gedachten: wat doe je als je bezorgd bent om iemand?

9 maart Het interview van Oprah (67) met prins Harry (36) en Meghan Markle (39) blijft nazinderen. Vooral de onthulling dat Meghan suïcidaal was, komt hard binnen. “Ik heb zelfdoding overwogen, maar werd aan mijn lot overgelaten.” Omdat mentale problemen geen taboe mogen zijn en omdat een luisterend oor superbelangrijk is, vroegen we advies aan de directrice van de Zelfmoordlijn én iemand die de dood in de ogen keek. Zij lichten toe wat je kan doen als je bezorgd bent om iemand die in de put zit.