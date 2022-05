Welk protocol? Harry en Meghan delen kus in het openbaar

Meghan feliciteerde haar echtgenoot door hem een kus op de mond te geven. Achteraf veegde ze zelfs een beetje lippenstift van zijn gezicht. Meghan was namelijk uitgedost met felrode lippen. Voor senior royals is het normaal gezien not done om in het openbaar affectie te tonen, zo stelt het strenge koninklijke protocol. Harry lapte die regeltjes echter wel vaker aan zijn laars. Ook tijdens eerdere polomatches, bijvoorbeeld in 2018, gaf hij zijn echtgenote een kus op de mond.