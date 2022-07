Weet u alles over sociale media? Dan heeft prins William de geknipte job voor u

Diversiteit is voor het paleis "van de grootste waarde" en dus wordt gezocht naar "het allerbeste talent, ongeacht ras, etniciteit, handicap, geslacht, religie, seksuele geaardheid of leeftijd". De nieuwe werknemer gaat 37,5 uur per week werken op Kensington Palace. Hoeveel salaris daar tegenover staat, is niet vermeld in de vacature. Meer info is terug te vinden via deze link.