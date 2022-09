“We mogen aannemen dat het zeer ernstig is”: koningskenner Jo De Poorter over toestand van de Queen

Royalty Beelden tonen hoe koning van Marokko ‘dronken’ door Parijs strompelt (en dat roept vragen en kritiek op)

In de Marokkaanse media wordt er met geen woord over gerept, maar via de sociale media is een video opgedoken van koning Mohammed VI (59) in Parijs. Op de beelden is de vorst al wankelend te zien, terwijl hij ondersteund wordt door zijn gezelschap. De beelden zorgen voor een nieuwe stroom aan geruchten en lokken heel wat reactie uit.

31 augustus