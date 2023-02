“We hebben hem gepest en bespot”: Deense prins Henrik wordt vijf jaar na z’n dood eindelijk begrepen

Royalty Nog steeds model, maar niet langer prins. Deense Nikolai geeft eerste interview na verlies van titels: “Had het liever niet meegemaakt”

Hij leefde 23 jaar als prins, maar de Deense Nikolai (23) moet vanaf 1 januari wennen aan een hele nieuwe realiteit: eentje zonder prinsentitel. In de documentaire ‘Min Egen Kurs’ (Mijn Eigen Koers), die te zien is op de Deense zender ‘TV 2', vertelt hij openhartig over z’n leven binnen het koningshuis én de controversiële beslissing van z’n oma. Maar wat gebeurde er precies? En wat moet je weten over Nikolai? “Ik was een nerveus wrak voor mijn eerste modeshow.”