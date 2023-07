“We beseften te laat hoe belangrijk het is om affectie te tonen”: het bewogen liefdesverhaal van Albert en Paola

royaltyZe zijn vandaag 64 jaar getrouwd, maar gezien koning Albert in het ziekenhuis ligt, is het een feest in mineur. Het liefdesgeluk van Albert en Paola is wel vaker overschaduwd door donkere wolken, in de vorm van een buitenechtelijk kind, problemen met hun eigen kinderen en verschillende affaires. Tegen alle verwachtingen in vonden ze toch hun weg terug naar elkaar. “Op het moment dat we de scheidingspapieren moesten ondertekenen, beseften we het.”