Wat met prins Andrew nu Ghislaine Maxwell veroordeeld is? “Hij bibbert in zijn schoenen”

RoyaltyGhislaine Maxwell (60) is veroordeeld voor het ronselen van jonge meisjes. Dat deed ze voor haar partner Jeffrey Epstein, die hen vervolgens misbruikte en doorverkocht aan andere rijke mannen. Waaronder prins Andrew (61), als we slachtoffer Virginia Giuffre mogen geloven. Wat betekent deze veroordeling voor hem? Giuffre sleept hem binnenkort namelijk ook voor de rechter. “Er zijn nog meer mensen die moeten boeten”, klinkt het veelzeggend uit haar kamp. De advocaten van de prins zijn momenteel in crisisoverleg. “Hij bibbert in zijn schoenen”, weten insiders. “Ze zijn bereid om alle trucjes uit de kast te halen om de zaak te doen verdwijnen.” Maar kán Andrew hier nog wel aan ontsnappen?