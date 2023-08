Wat is er gebeurd met prinses Lalla Salma? Verdwenen vrouw van Marokkaanse koning duikt weer op

RoyaltyPrinses Lalla Salma (45), de (ex?-)vrouw van koning Mohamed VI (60) van Marokko, is weer opgedoken. Opvallend, want sinds de prinses in 2017 van het koninklijke toneel verdween, is ze bijna niet meer in het openbaar verschenen. De omstandigheden blijven bijzonder raadselachtig.

Prinses Lalla Salma werd onlangs opgemerkt door ‘Vanitatis’, het magazine van het Spaanse dagblad ‘El Confidencial’. Volgens het tijdschrift werd de prinses gezien bij de chique boetiek Las Chicas in Tanger, een kledingwinkel met prijzen die voor de meeste Marokkanen onbereikbaar zijn. Het blad meldt dat de winkel eerst werd doorgelicht door beveiligingspersoneel, waarna Lalla Salma in haar eentje kon winkelen zonder pottenkijkers. Beelden van haar bezoek zijn echter nergens te vinden.

Deze zeldzame verschijning is verbazingwekkend. Zeker gezien het lot van Lalla Salma nu al meer dan vijf jaar onzeker is. De bal ging aan het rollen toen het Marokkaanse hof op 26 februari 2018 een foto vrijgaf van Mohamed VI, die herstelde van een hartoperatie. Op de foto werd de koning omringd door zijn broers en zussen en zijn twee kinderen, maar één belangrijk persoon ontbrak: Lalla Salma. Zo kwam bovendien aan het licht dat de prinses al sinds 2017 niet meer in het openbaar was verschenen.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Door deze foto ging de geruchtenmolen draaien. Waar is Lalla Salma? © BrunoPress/Abaca Press

Al snel na de vrijgave van de foto laaiden er geruchten op over een huwelijkscrisis. Het Spaanse tijdschrift ‘HOLA!’ schreef op basis van exclusieve gerechtelijke bronnen dat Lalla Salma en koning Mohammed na zestien jaar huwelijk uit elkaar waren gegaan. De Marokkaanse koning zou deze scheiding koste wat het kost verborgen hebben willen houden voor de buitenwereld. Want hoewel een scheiding wettelijk geaccepteerd is, zou het een schandaal zijn voor het islamitische koningshuis dat voor de buitenwereld onberispelijk en onaantastbaar wil overkomen.

Een gerucht dat koning Mohammed echter liet tegenspreken. “De artikelen die suggereren dat het gezin uit elkaar is, zijn ondraaglijk”, reageerde zijn Franse advocaat in ‘Gala’. “De geruchten zijn afkomstig van buitenlandse sites die valse informatie verspreiden met kwaadaardige intenties. Wees er maar zeker van dat deze acties een strafbare vorm van laster zijn. Mohammed VI en Lalla Salma ontkennen en veroordelen al deze geruchten.” Toch werd Lalla Salma nooit meer gezien aan de zijde van haar man.

Waar is ze nu?

Vraag is natuurlijk: waar is Lalla Salma nu? Met de hulp van haar vrienden zou de prinses een nieuw leven buiten het paleis hebben opgebouwd, maar naar verluidt is ze in Marokko gebleven. Volgens haar entourage wil ze dicht bij haar geliefde kinderen blijven en woont ze nu op een teruggetrokken locatie in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Met haar kinderen zou ze af en toe winkelen, een hapje gaan eten of naar de bioscoop gaan.

Toch zou de situatie volgens haar omgeving niet geruststellend zijn. “Het is een beperkte vrijheid, want wanneer de prinses haar woning wil verlaten, heeft ze toestemming nodig van koning Mohammed VI”, klinkt het in ‘Gala’. Ondertussen zou de hele koninklijke familie haar ook “de rug hebben toegekeerd, uit angst voor de vorst”. Maar zelfs na vijf jaar weten alleen Lalla Salma en Mohammed VI of dat de waarheid is.

KIJK. Ook in 2019 dook de Marokkaanse prinses heel even weer op

LEES OOK: