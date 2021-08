Wat is er gebeurd met de laatste koning van Afghanistan?

RoyaltyDe situatie in Afghanistan houdt de wereld in zijn greep. Door de wissel van regime lijkt het land een compleet andere koers in te slaan, al leert de geschiedenis dat dat geen unicum is voor Afghanistan. Het land is sinds 1973 een republiek, maar daarvoor was het eeuwenlang een koninkrijk waar de koning (de Sjah) met de plak zwaaide. Wat is er gebeurd met Mohammed Zahir Sjah, die door zijn eigen neef van de troon werd gestoten om de monarchie te doen vallen? Dit was het lot van de dynastie die 250 jaar over Afghanistan heerste.