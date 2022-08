Wat is er aan de hand met Iñaki? Ex-man van Spaanse prinses Cristina barst in tranen uit in wagen

RoyaltyHet lijkt erop dat de half-Belgische Iñaki Urdangarin (54) een zeer moeilijke zomer doormaakt, de eerste sinds zijn scheiding van prinses Cristina (57), zus van koning Felipe (54). In de Spaanse pers gaan opvallende beelden de ronde: tijdschrift ‘Diez Minutos’ kon vastleggen hoe Iñaki “oncontroleerbaar” zit te huilen in zijn wagen. Zijn er weer problemen met zijn ex-vrouw? Zit er een haar in de boter met zijn nieuwe vriendin, die mee in de auto zat? Of is er meer aan de hand? “Hij zit op zijn limiet en heeft behandeling nodig.”