Wat is de waarheid achter de foto met Virginia? Dit zijn de vijf essentiële vragen die prins Andrew moet beantwoorden tijdens zijn proces

Andrew ligt momenteel in crisisoverleg met zijn moeder, Queen Elizabeth. Het proces dat hem boven het hoofd hangt zou namelijk enorm schadelijk kunnen zijn voor de toekomst van de monarchie. Virginia Giuffre beweert dat ze op 17-jarige leeftijd tot drie keer toe is verkracht door de Britse prins. Eerder deed ze haar verhaal al in een tv-reportage op BBC, maar deze week diende ze voor het eerst klacht in bij een rechtbank in New York. De kans is dus groot dat de prins zich op één of andere manier zal moeten verantwoorden om zijn onschuld te bewijzen. Als de civiele zaak wordt omgezet in een strafzaak, zou het zelfs kunnen dat het VK hem moet uitleveren aan de Verenigde Staten.