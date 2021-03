“Wat hebben ze gedaan?”: Britse kranten over crisis in Buckingham Palace na ‘bom’ van Meghan en Harry

Royalty Queen spreekt natie toe in Common­wealth Day-speech, en hint héél subtiel naar Harry en Meghan: “Vriend­schap en eenheid zijn belangrij­ker dan ooit”

8 maart Queen Elizabeth II (94) sprak vandaag de natie toe in haar jaarlijkse Commonwealth speech. De Britse monarch had het over het belang van de Commonwealth en de samenwerking tussen de verschillende landen. Ze bleef stil over het veelbesproken interview dat Harry en Meghan later vannacht zullen uitzenden in de Verenigde Staten, al hintte ze wel subtiel naar het afvallige koppel: “Het contact met onze familie is essentieel in deze periode.”