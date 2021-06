Was prins Harry tweede keuze? Meghan Markle werd afgewezen door Britse topvoetballer Ashley Cole

RoyaltyHarry (36) en Meghan (39) zijn al enkele jaren gelukkig getrouwd en mochten onlangs hun tweede kindje Lilibet verwelkomen, maar even goed had het leven van de Amerikaanse actrice er volledig anders uitgezien. De hertogin van Sussex werd afgewezen door de Britse topvoetballer Ashley Cole (40) voordat ze prins Harry ontmoette.

Nadat Meghan in 2013 scheidde van haar eerste man, Trevor Engelson, had de ‘Suits-actrice het gehad met de Amerikaanse mannen. Ze richtte haar pijlen nadrukkelijk op Groot-Brittannië. Dat vertelde haar voormalige Britse vriendin en tv-gezicht Lizzie Cundy aan verschillende media. “Ze was toen heel relaxed en vroeg me of ik geen bekende single Britten kende”, klonk het. “Ik ben toen in mijn telefoonlijst beginnen scrollen en probeerde een vriendje voor haar te vinden.”

Een van haar contacten was Ashley Cole. De Britse voetballer wordt beschouwd als een van de beste flankspelers van zijn generatie. Hij speelde voor Premier League-clubs ‘Chelsea’ en ‘Arsenal’ en trok zich later terug om te coachen en commentaar te geven op sportwedstrijden. “Cole leek me een leuke match, maar zelf was hij niet enthousiast om met Meghan te daten. Hij was jammer genoeg niet geïnteresseerd in haar.”

Ondanks Cole zijn desinteresse, vindt Lizzie dat Meghan een persoon is waar vele mannen op zouden vallen. “Ze was een echt meisjesmeisje: vol energie”, zei Cundy. “Ze had gewoon iets speciaals. Ik keek haar aan en dacht ‘je hebt iets bijzonders.’ Ze zorgt ervoor dat je je meteen thuis voelt en het voelde alsof ik haar al mijn hele leven ken. Ik begrijp dus zeker waarom Harry verliefd werd op haar.”

