Wanneer royals een interview geven: deze koninklijke gesprekken brachten Britse hof in verlegenheid

Prins Andrew houdt geheim beraad met Queen en wil comeback maken: "Geen schijn van kans"

2 november Is de Britse prins Andrew (60) van plan om weer op het toneel te verschijnen? Alles lijkt erop te wijzen. De in ongenade gevallen zoon van Queen Elizabeth (94) heeft vorige week in alle stilte een bezoek gebracht aan het paleis, waar er een gesprek over zijn mogelijke terugkeer naar het openbare koninklijke leven op de agenda stond, zo melden Britse media.