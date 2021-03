Wanneer Oprah op speed dial staat: wie zijn de machtige vrienden van prins Harry en Meghan Markle?

Royalty Wie mag het uitzenden? Tv-zen­ders in biedings­oor­log om Op­rah-interview met Harry en Meghan

25 februari Het wordt zonder twijfel één van de best bekeken interviews aller tijden: prins Harry (36) en zijn echtgenote Meghan Markle (39) doen binnenkort hun boekje open op de bank van Oprah. Daar zullen ze vertellen over de Megxit en hun plannen voor de toekomst. Zowat elke Britse tv-zender zou dat pareltje graag aan hun palmares toevoegen, waardoor er een heuse biedingsoorlog is ontstaan.