Waarom zien we Diana eigenlijk als een heilige? “Geweldige moeder, maar ‘s avonds zat ze in de badkamer te huilen”

Royalty Meghan Markle onder vuur, na uitspraken over Afrika: “Zeer teleurstel­lend”

In haar nieuwe podcast ‘Archetypes’ vertelde Meghan Markle (40) een opvallend verhaal over haar zoontje, Archie. Zijn kamer zou in brand gevlogen zijn terwijl Meghan en haar echtgenoot, prins Harry, in Zuid-Afrika verbleven. Het is echter niet per se dat verhaal, maar wel een andere terloopse uitspraak van de hertogin, die de aandacht trekt.

27 augustus