Waarom was prinses Elisabeth de enige met een paars lintje in Oslo?

RoyaltyPrinses Elisabeth (20) was afgelopen week te gast op het 18de verjaardagsfeest van de Noorse prinses Ingrid Alexandra. Ze was daar de enige die een paars lintje droeg, en dat had een bijzondere reden.

Elisabeth was samen met haar moeder, koningin Mathilde, te gast op het galadiner ter ere van de Noorse prinses. In de volksmond ook wel ‘het gala van de troonopvolgers’ genoemd, gezien vorsten en hun opvolgers van over heel Europa te gast waren op het feest. De dresscode was zeer formeel. Mannelijke gasten moesten in maatpak, met bijhorende militaire penningen, vrouwelijke gasten moesten met diadeem en erelint komen opdagen.

Onze kroonprinses Elisabeth was echter de enige met een paars lintje, dat trouwens perfect paste bij haar paarse baljurk. Dat komt omdat dit het paarse Grootlint in de Leopoldsorde is. Een cadeautje dat ze van haar vader, koning Filip, kreeg op haar 18de verjaardag. Hij kon er jammer genoeg niet bij zijn op het allereerste evenement waarop ze het kon dragen. De Leopoldsorde is de hoogte én oudste Belgische onderscheiding. Een must voor de toekomstige vorstin van ons land, dus. Daarnaast kreeg ze er ook een witte borstster bij, met het opschrift ‘Eenheid maakt macht - L’union fait la force’, de wapenspreuk van België. Ook die prijkte op haar galajurk.

Volledig scherm Koning Filip presenteert het paarse lintje aan zijn dochter op haar 18de verjaardag. © BELGA

Het was bovendien ook de eerste keer dat Elisabeth een diadeem droeg - een soort tiara. Prinsessen mogen dat pas na hun 18de verjaardag, en gezien Elisabeth die vierde in 2019, heeft ze vanwege de coronapandemie nog geen kans gehad om zo’n kroontje te dragen.

Voor de Nederlandse prinses Amalia was het haar eerste officiële buitenlandse reis, een belangrijk moment in het leven van een troonopvolger. Voor Elisabeth was dat niet het geval. Zij ging al eens met haar moeder mee naar Kenia in 2019.

LEES OOK

Volledig scherm Prinses Ingrid Alexandra met prinses Estelle van Zweden, prins Charles van Luxemburg, prinses Amalia, en prinses Elizabeth. © Brunopress