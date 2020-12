Waarom prinses Delphine nu ook haar eigen fonds heeft: “Een trend binnen de koninklijke familie”

De oprichtingsakte van het Fonds Prinses Delphine van Saksen-Coburg wordt vandaag ondertekend in het UZ Gent. Het fonds financiert initiatieven voor de integratie van kunst in de gezondheidszorg. Daarmee combineert prinses Delphine twee van haar voornaamste interesses, kunst en zorg. In september toonde ze al haar sympathie voor de zorgsector. In Gent schonk ze een kunstwerk aan het plaatselijke afdeling van het Rode Kruis. Ze heette toen nog Delphine Boël. Haar eerste publieke optreden als prinses stond ook in het teken van de zorg: in het Brusselse Sint-Pieterziekenhuis stak ze de medewerkers die zich lieten inenten tegen de griep, een hart onder de riem.