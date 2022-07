Waarom prins William zich nog steeds niet wil verzoenen met prins Harry

Prins William en Kate Middleton houden volgens koninklijk correspondente Katie Nicholl nog altijd afstand van prins Harry en Meghan Markle. “Ik denk niet dat dit alleen aan het drukke tijdschema van de Cambridges ligt, maar ook aan het gebrek aan vertrouwen”, zegt ze tegen ‘Entertainment Tonight’. “Ik weet dat William en Kate zich zorgen maken dat alles wat ze zouden zeggen of doen kan gelekt worden naar de media. Ik denk dus dat prins Harry en Meghan echt moeten bewijzen dat ze te vertrouwen zijn.”

Harry en Meghan vlogen begin juni nog naar het VK om er het 70-jarig jubileum van de koningin te vieren. Ze maakten hun opwachting tijdens een plechtigheid in St. Paul’s Cathedral, waar ook prins William en Kate aanwezig waren. Maar de beide koppels zaten ver uit elkaar en er was geen enkele interactie tussen prins Harry en zijn broer. Nu Harry bovendien werkt aan zijn memoires en hij en Meghan een eigen Netflix-docu zullen uitbrengen, geeft Nicholl aan dat William en Kate voorzichtig moeten zijn met alles wat ze doen of delen.