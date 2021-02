Waarom prins Philip geen ‘koning’ genoemd mag worden, maar Kate wél koningin wordt als William aan de macht komt

RoyaltyPrins Philip is al 73 jaar getrouwd met Queen Elizabeth II. Normaal gezien zou je verwachten dat de echtgenoot van een koningin de titel ‘koning’ draagt, maar niets is minder waar. Philip is al zijn hele leven ‘slechts’ een prins en zal dat ook blijven. Kate Middleton, daarentegen, zal wél de titel van koningin krijgen als haar echtgenoot William de troon bestijgt.

Prins Philip (99), die deze week nog werd opgenomen in het ziekenhuis omdat hij zich onwel voelde, heeft het niet makkelijk gehad binnen de Britse koninklijke familie. Zijn vrouw Elizabeth was zowat de enige persoon die op hem gesteld was toen hij destijds om haar hand vroeg. Hij was nochtans een prins van Griekenland en Denemarken, maar haar familie zag hem niet zitten. Omdat hij afkomstig was van het House of Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksberg, natuurlijk. Dat klonk volgens de Britten véél te Duits, zo vlak na de Tweede Wereldoorlog. Zijn drie zussen waren stuk voor stuk getrouwd met Duitse prinsen. Drié van zijn schoonbroers waren lid van de nazi-partij.

Volledig scherm Philip loopt steeds enkele passen achter zijn echtgenote. © European Press Agency (EPA)

Om zijn naam te zuiveren besloot Philip om afstand te doen van al zijn koninklijke titels, waardoor hij werd omgedoopt tot Philip Mountbatten, een gewone Britse burger. Als dank kreeg hij van zijn echtgenote wel een paar nieuwe titels in de plaats. Zo werd hij bijvoorbeeld de hertog van Edinburgh. Later benoemde Elizabeth hem ook opnieuw tot prins, zodat hij op z’n minst weer een koninklijke titel zou hebben. Koning mocht hij echter nooit genoemd worden, want volgens het oude, conservatieve systeem staat een koning boven de koningin. Dat was voor Philip geen optie, omdat hij slechts een aangetrouwd lid van de koninklijke familie was. Zijn rank mocht die van Elizabeth niet overstijgen.

Philip was nooit blij met zijn ‘minderwaardige’ rol in de familie, en tot zijn ergernis moet hij ook nog eens te allen tijde drie stappen achter zijn vrouw lopen, omdat hij lager staat in rang.

Volledig scherm Catherine en prins William. © Photo News

Koningin Kate

Voor Kate Middleton zal het een ander verhaal worden, eens haar echtgenoot prins William de troon bestijgt. Zij kreeg niet meteen de koninklijke titel van prinses toen ze trouwde - in plaats daarvan werd ze de hertogin van Cambridge - maar ze mag wél de hoogst mogelijke titel in ontvangst nemen wanneer haar man aan de macht komt. In haar geval wordt dat wel die van ‘koningin’. Gezien ze niet binnen een koninklijke familie is geboren, kan ze echter nooit meer worden dan ‘Queen Consort’, ofwel koningin gemaal. Dat betekent dat ze de titel mag dragen, maar geen echte uitvoerende macht heeft. Volgens royalty-watchers zal Kate ervoor kiezen om officieel Queen Catherine genoemd te worden.

Dat ze koningin is, betekent dat ze dezelfde privileges krijgt als haar echtgenoot - tegen die tijd koning William. Ze zal in tegenstelling tot Philip dus geen drie stappen achter haar echtgenoot moeten lopen. Ze zal ook niet voor hem moeten buigen op officiële aangelegenheden.

Volledig scherm Camilla en prins Charles © AFP

Buitenbeetje Camilla

Net als Philip is Camilla, de vrouw de prins Charles, een buitenbeetje wat titels betreft. Charles zal normaal gezien nog voor William koning worden, gezien hij de oudste zoon van de huidige koningin is. Camilla is zijn tweede echtgenote, en ligt niet zo goed bij het Britse volk. Om de vergelijking met Diana tegen te gaan, weigerde ze de titel van prinses. Dat terwijl ze er eigenlijk wel recht op heeft, als vrouw van de kroonprins. Wanneer Charles aan de macht komt, zal ze uit eigen keuze niet bekendstaan als Queen Camilla. Op dat moment zal ze echter wél de titel ‘Princess Consort’ aannemen. De ‘consort’ alweer als toevoeging om aan te geven dat Camilla zelf niet van koninklijke afkomst is. Technisch gezien zou dat betekenen dat ook Camilla steeds achter haar echtgenoot moet lopen eens hij koning is.

