Waarom prins Laurent en prinses Claire nooit officieel zullen scheiden

Royalty Prins Laurent heeft spijt van aanwezig­heid op Nationale Feestdag: “Ik vroeg me af wat ik daar deed”

26 juli Prins Laurent (57) leeft erg mee met de slachtoffers van de recente waterramp, zo vertelt hij in een interview met het Waalse Sudpresse. Naar eigen zeggen voelde hij zich tijdens de Nationale Feestdag zelfs schuldig omdat hij op de tribune stond. “Ik had beter een dag of twee in het veld gestaan.”