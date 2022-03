Waarom nam Charles niet op? 7 vragen waar we nog mee zitten, één jaar na het Oprah-interview met Harry en Meghan

RoyaltyHet is intussen een jaar geleden dat de Britse prins Harry (37) en zijn echtgenote Meghan Markle (40) plaatsnamen op de bank van Oprah Winfrey en hun ervaringen met het Britse koningshuis deelden. Wat volgde was een mediacircus van formaat, met een onoverbrugbare vete met de rest van Harry’s familie tot gevolg. Het veelbesproken interview deed overigens vragen rijzen waar we vandaag nog altijd geen antwoord op hebben. Hebben de Sussexen bereikt wat ze wilden? Of hebben ze zichzelf in de voet geschoten? Wie is die ‘royal racist’? En hoe moet het nu verder?