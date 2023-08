Waarom Meghan Markle haar verlovingsring niet meer draagt

royalty KIJK. Dit is Villa Astrida: de vakantiewo­ning waar koning Boudewijn 30 jaar geleden stierf

Op 31 juli 1993 overleed onze koning Boudewijn aan een hartaanval in zijn vakantiewoning, Villa Astrida. Samen met koningin Fabiola trok hij jarenlang elke zomer naar het opstekje in Motril in Spanje. De Villa was steeds een soort mysterie, ook voor de inwoners van Motril. Dertig jaar na zijn dood opent de gemeente nu Villa Astrida ter nagedachtenis van de koning. Na een herdenkingsceremonie, wordt de Villa als museum opengesteld voor bezoekers.