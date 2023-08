Waarom Megan Markle opeens haar comeback maakt voor de camera’s: “Ze zorgt dat ze gezien wordt zonder prins Harry”

Royalty Hoezo, prins George? Prinses Kate had compleet andere naam voor zoon

Het is moeilijk voor te stellen, maar het eerste kind van prinses Kate (41) en prins William (41) had een totaal andere naam kunnen hebben. De prinses van Wales had oorspronkelijk haar zinnen gezet op een heel andere naam voor de jonge prins George (10). Dit staat te lezen in de nieuwe biografie ‘Kate: The Future Queen’, die binnenkort verschijnt.