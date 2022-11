Waarom Mathilde niet moet buigen voor de Britse koningin Camilla, maar de Deense prinses Mary wél

De Britse koningin Camilla (75) organiseerde dinsdagmiddag een receptie in Buckingham Palace in Londen, om de problematiek van geweld tegen vrouwen onder de aandacht te brengen. Onder de genodigden bevonden zich buitenlandse royals, onder wie koningin Mathilde (49), de Jordaanse koningin Rania (52) en de Deense kroonprinses Mary (50).

De videobeelden van de verwelkoming (zie hieronder) zijn opvallend. Camilla komt de zaal binnen en begroet een voor een de prominente gasten. Eerste in de rij is haar schoonzus gravin Sophie (57), de vrouw van prins Edward. De familieleden kussen elkaar, waarna Sophie - het is slecht zichtbaar omdat een man in de weg staat - een buiging maakt.

Vervolgens is koningin Mathilde aan de beurt. Twee kussen, géén buiging, gevolgd door een kort, amicaal gesprek. Idem koningin Rania. Prinses Mary tot slot geeft eerst twee kussen en knielt daarna haast voor Camilla.

(Lees verder onder de video)

De buiging wordt in koninklijke kringen de “curtsy” (in het Engels) of “reverence” (Frans) genoemd. Dat is een vorm van begroeting waarbij de ene door de knieën gaat voor de andere. Maar waarom moeten Mathilde en Rania dat niet doen, en Mary wel? Dat heeft met rangorde te maken. Een lagergeplaatst persoon voert de reverence uit. Mary is “slechts” kroonprinses en staat in de hiërarchie lager dan koningin Camilla, terwijl Mathilde en Rania koninginnen zijn en op hetzelfde niveau staan. Een reverence wordt overigens alleen gemaakt door vrouwen. Mannen houden het bij een knikje met het hoofd.

Maar in het geval van gravin Sophie is het toch vreemd dat ze haar schoonzus zo begroet? Dan moet u weten dat in de Britse koninklijke familie protocol nog steeds heilig is. Meghan Markle keek ervan op toen ze op weg was naar haar eerste ontmoeting met koningin Elizabeth, vertelde ze daarover in haar tv-interview met Oprah Winfrey. “We zaten in de auto, en Harry vertelde mij: Je ontmoet zo mijn grootmoeder. Weet je hoe je een kniebuiging maakt? Ik: Wat? Ik dacht dat dat iets was voor buiten de familie. Dat dat deel was van de toeters en bellen. Ik wist niet dat dat in de familie gebeurde. Ik zei: Maar het is je oma. En hij: Zij is de koningin.”

Zo doet Mathilde het

Mathilde is in 2012 nog prinses als ze de toenmalige Japanse keizerin Michiko begroet.

Volledig scherm Mathilde, toen nog prinses, buigt voor de toenmalige Japanse keizerin Michiko. © Photo News

In 2016 is Mathilde al koningin, en moet de Japanse prinses Masako door de knieën voor haar. Dat zal ze nu niet meer moeten doen. Na de troonsbestijging van haar man Naruhito is zij keizerin geworden.

Volledig scherm Een reverence van toenmalig prinses Masako voor koningin Mathilde. © Photo News

