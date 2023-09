Waarom koningin Mathilde amper Duits spreekt... tijdens Duitstalige top

RoyaltyKoning Filip (63) en koningin Mathilde (50) hebben de Duitstalige staatshoofden ontvangen in België voor een topoverleg. Dan denk je: die spreken onderling alleen Duits. Niet zo. Hun gesprekken verliepen opvallend vaak in het Frans en Engels. Een blik achter de schermen van de niet altijd zo Duitstalige bijeenkomst.

Koning Filip en koningin Mathilde waren de gastheer en -vrouw van de jaarlijkse top van de staatshoofden van de zes landen waar Duits een officiële taal is. Naast onze koning ging het om de presidenten van Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, de groothertog van Luxemburg en de erfprins van Liechtenstein. Ook hun echtgenotes waren erbij gisteren (bij Filip en Mathilde thuis, in het kasteel van Laken) en vandaag (in Oost-België, de nieuwe naam van de Oostkantons).

Tijdens een wandeling door en fotosessie in de kasteeltuin hoorden we koning Filip Engels spreken met de presidenten van Duitsland (Frank-Walter Steinmeier) en Oostenrijk (Alexander Van der Bellen). Koningin Mathilde deed hetzelfde met de first ladies van Duitsland en Oostenrijk en de erfprinses van Liechtenstein. De vrouwen grapten dat ze niet mee op de foto mochten met hun mannen. In het park en ook op andere momenten tijdens de twee dagen durende samenkomst klonk er voorts geregeld Frans.

VIDEO. Hilariteit onder first ladies om mannenonderonsje

Voor enkele staatshoofden is het Duits niet de moeder- of een belangrijke voertaal. Filip bijvoorbeeld moet het niet zo vaak spreken maar kan zich wel uit de slag trekken. Mathilde beheerst de taal niet. Dus moest ze wel communiceren in het Engels en Frans.

Bij de officiële programmaonderdelen was de regel dat er wél Duits werd gesproken. Gisteren stond ruimtevaart centraal tijdens een werkvergadering in Laken. Er waren vier Duitstalige astronauten uitgenodigd. Onder hen de Belg Raphaël Liégeois. Vandaag, in Oost-België, gingen de staatshoofden op bedrijfsbezoek bij een producent van buizen in Eupen en hun echtgenotes bij een familieonderneming in Raeren.

Al 19 jaar

In zijn slottoespraak — uiteraard, in het Duits — legde koning Filip het belang van de tweedaagse uit: “Tijdens onze jaarlijkse bijeenkomst kunnen we informeel actuele onderwerpen van gemeenschappelijk belang bespreken. Ze leiden niet tot politieke besluitvorming, maar zijn bedoeld om na te denken over belangrijke kwesties en de samenwerking tussen onze landen te bevorderen.”

De top wordt al 19 jaar georganiseerd. België maakt er pas sinds 2014 deel van uit. Ons land heeft een kleine Duitstalige gemeenschap, met 65.000 inwoners. Filip kondigde in zijn speech aan dat het Groothertogdom Luxemburg de samenkomst volgend jaar organiseert.

De staatshoofden en hun echtgenotes:

Volledig scherm (V.l.n.r.) de Zwitserse president Alain Berset en zijn vrouw Muriel, de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke, koningin Mathilde en koning Filip, de Luxemburgse groothertogin María Teresa en groothertog Henri, de Liechtensteinse erfprinses Sophie en erfprins Alois en de Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen en zijn vrouw Doris. © BELGA

