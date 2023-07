Waarom koning Harald van Noorwegen ondanks serieuze gezondheidsproblemen weigert om af te treden

ROYALTY Jongetje herkent prins William niet tijdens schattige interactie: “Hoelang duurt het voor we de prins gaan zien?”

En plots sta je oog in oog met een echte prins en herken je hem niet. Het overkomt een Brits jongetje tijdens een bezoek aan Windsor. Op videobeelden die nu viraal gaan, is te zien dat de royal in gesprek gaat met de kleine man. Maar die heeft geen idee wie hij is. “Hoelang duurt het voor we de prins gaan zien?”, vraagt hij onschuldig aan William. De prins besluit het jongetje even om de tuin te leiden. “Hij komt er misschien zo aan”, vertelt hij.