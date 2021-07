Waarom komt Harry zo snel met memoires op de proppen? “Schrik dat niemand hem binnen een paar jaar nog serieus neemt”

De hertog van Sussex is niet de eerste Britse royal die zijn memoires uitbrengt. Ook Harry’s overgrootoom Edward VIII deed dit. Edward VIII was koning van de UK, maar deed in 1936 afstand van de troon nadat hij wou trouwen met Lady Simpson, een Amerikaanse gescheiden vrouw. Het koningshuis zou haar nooit aanvaarden. Hoewel Harry nooit op de troon zat, vindt royaltywatchter Anna Pasternak dat de gelijkenissen tussen de twee treffend zijn. Edward VIII was ook een controversieel figuur. Het echtpaar bezocht nazi-Duitsland in 1937 tegen het advies van de Britse regering in en ontmoette Adolf Hitler. Ook hij schreef een boek dat werd gepubliceerd in 1951. De memoires kregen als titel ‘A King’s Story, The Memoirs of The Duke of Windsor’.