Waarom het portret van prins Harry en prins William werd verwijderd uit nationale Britse galerij

RoyaltyHet is de bezoekers van de National Portrait Gallery in Londen niet ontgaan. Het schilderij van prins Harry (38) en prins William (40) werd er plots van de wand gehaald. De verwijdering van het portret valt te midden van de voortdurende vete tussen de beide broers. Maar heeft dat er ook iets mee te maken?

De National Portrait Gallery is een groot en populair museum in het hart van Londen, met portretten van de belangrijkste personen uit de Britse geschiedenis. Tot voor kort hing er ook een portret van prins Harry en prins William. Dat schilderij werd gemaakt door de Britse kunstschilderes Nicky Philipps en werd voor het eerst onthuld in 2010. Maar nu is het werk plots nergens meer te bespeuren.

De galerij geeft opvallend genoeg geen reden waarom het schilderij werd weggehaald. “De beslissingen over de portretten die worden tentoongesteld, worden genomen door het curatorenteam”, laat een woordvoerder weten. “Met meer dan 250.000 portretten in onze collectie kunnen we slechts een klein percentage tonen, maar als één van ‘s werelds grootste en belangrijkste collecties van portretten, lenen en toeren we regelmatig met onze werken, zowel nationaal als internationaal.”

Volledig scherm Kunstenares Nicky Philipps voor haar schilderij van de prinsen. © WireImage

De Britse pers laat echter uitschijnen dat er meer aan de hand is. Zij suggereren dat de verwijdering van het werk een gevolg kan zijn van de vete tussen prins Harry en prins William. Bovendien merken ze op dat Kate Middleton de beschermvrouw van het museum is, en zij dus haar invloed kon laten gelden. “Het schilderij werd gezien als een pijnlijke herinnering aan de kloof in het hart van de koninklijke familie”, schrijft ‘The Times’. Al ontkent het koninklijk paleis in de Britse media dat zij iets met de deze beslissing te maken hadden.

Om het schilderij te maken, poseerden Harry en William destijds elk vijf sessies van anderhalf uur. Ze deden dat drie keer samen en twee keer apart. “Ze keken naar elkaar, er werd veel gepraat en gelachen”, vertelde de kunstenares eerder. “William was toen heel erg de beschermende, oudere broer en Harry was toen een heel andere man. Maar ze waren allebei charmant, gevat en geweldig leuk. Ik veronderstel dat mijn schilderij historische betekenis heeft gekregen.”

