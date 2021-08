Waarom Harry zo wanhopig is om gehoord te worden: “Hij is bereid om alle ruiten in te slaan”

Het moet geen leuke avond in Buckingham Palace geweest zijn, de dag dat Harry zijn plannen om een biografie te schrijven bekendmaakte. Zo vreest royalty-expert Robert Jobson dat de koninklijke familie “zeer terecht vreest” dat Harry’s schrijfsels de monarchie schade kunnen toebrengen: “Als hij de familie onderuit haalt, kan dat de volledige monarchie doen wankelen. Naargelang van wat hij zegt, kan de toekomst van Charles’ regeerperiode in gevaar komen.” Het is dus niet zo dat de royals enkel wrevel hebben met Harry omdat hij lelijke dingen over hen zegt - al moet dat ongetwijfeld ook hard aankomen. Nee, de schrik zit er goed in omdat de toekomst van de hele familie op het spel staat. “Als de publieke opinie zich tegen hen keert, kan ik de gevolgen amper inschatten”, aldus Jobson. “Het is vreemd, want Harry is al rijk en bekend genoeg om rond te komen. Waarom doet hij dit dan? Je moet je afvragen of hij zijn familie niet bewust wil kwetsen.”