Waarom Elisabeth ‘Van België’ heette in het leger en Gabriël ‘Van Saksen-Coburg’ is

RoyaltyOpvallend: prins Gabriël (19) is voor zijn legeropleiding ingeschreven als ‘leerling-officier Van Saksen-Coburg’. Prinses Elisabeth (20) was destijds ‘Van België’. Hebben broer en zus verschillende familienamen? Heeft koning Filip, zoals de Deense koningin Margrethe , ongemerkt een reorganisatie van de monarchie doorgevoerd? Of speelt er iets anders mee?

Gabriël heeft donderdag een vijf weken durend initatiekamp in de Oostkantons succesvol afgerond, net zoals 190 andere nieuwkomers op de Koninklijke Militaire School (KMS). Daarom ontvangt hij vrijdagmiddag zijn blauwe muts, als teken dat hij officieel mag beginnen als leerling-officier. Zijn vader koning Filip, in diens functie van opperbevelhebber van het Belgisch leger, zal hem die overhandigen tijdens een ceremonie.

Op foto’s van Gabriël vanop kamp, die het koninklijk paleis heeft vrijgegeven, valt zijn naamplaatje op. Daarop staat 'Van Saksen-Coburg’. Zijn zus, die twee jaar geleden één academiejaar op de KMS zat, was destijds ‘Van België’. In de week waarin de Deense koningin Margrethe ophef veroorzaakte door vier van haar kleinkinderen hun titel van prins(es) af te nemen, roept dat vragen op.

Symbolische afwijking

Maar neen, koning Filip heeft niemand buitenspel gezet. Er is een simpele verklaring voor. Van Saksen-Coburg is de officiële naam van de koninklijke familie, en dus gebruikt Gabriël die aan de KMS. Elisabeth zou dat in theorie ook hebben gedaan, maar daar werd destijds symbolisch van afgeweken. “Ze is de directe troonopvolger en ze volgde het voorbeeld van haar vader koning Filip, die (tijdens zijn legeropleiding tussen 1978 en 1981, red.) ook ingeschreven was als ‘Van België’", zegt het koninklijk paleis tegen onze redactie.

Wacht eens: we spreken toch al een eeuw niet meer over de familie Van Saksen-Coburg, maar Van België? Ja. En neen. Een lange geschiedenis in het kort: toen ons land in 1830 onafhankelijk werd als constitutionele monarchie, moest een ­koning worden gevonden. De keuze viel op Leopold uit de Duitse dynastie Van Saksen-Coburg. In de grondwet uit 1831 staat in artikel 85 dat de eerste koning der Belgen Leopold van Saksen-Coburg was. Die naam wordt logischerwijze overgenomen door zijn nakomelingen.

Volledig scherm 'Leerling-officier Van België’, prinses Elisabeth, tijdens het militair kamp in Aarlen. © KMS/ERM – Erwin Ceuppens

Na de Eerste Wereldoorlog ­besliste koning Albert I inderdaad de ­koninklijke familie te herdopen tot Van België vanwege de gruweldaden van de Duitsers, maar hij liet de grondwet nooit aanpassen. Daarom ook koos Delphine Boël, na haar erkenning als dochter van koning Albert II, als nieuwe naam Delphine van Saksen-Coburg. Of in haar geval: Delphine de Saxe-Cobourg, op zijn Frans.

Gabriël is trouwens ‘Van Saksen-Coburg’ in het leger, en niet ‘de Saxe-Cobourg’, want hij is ingeschreven als Nederlandstalige leerling. Net zoals zijn zus, die ‘Van België' was.

Volledig scherm Gabriël op de Koninklijke Militaire School: 'leerling-officier Van Saksen-Coburg'. © Defensie