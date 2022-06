Waarom de Spaanse kroonprinses niet aanwezig mocht zijn op feestje van Noorse Ingrid Alexandra

De Noorse prinses Ingrid Alexandra is 18 jaar geworden, en dat werd groots gevierd. Blauw bloed van over heel Europa zakte af naar het paleis in Oslo om de festiviteiten bij te wonen. Ook onze eigen koningin Mathilde en kroonprinses Elisabeth maakten arm in arm hun opwachting, terwijl de Nederlandse kroonprinses Amalia dan weer aan de arm van de Spaanse koning Felipe arriveerde. Later die avond gingen de toekomstige troonopvolgers ook samen op de foto, maar kroonprinses Leonor van Spanje (16) ontbrak op het beeld.

De afwezigheid van de Spaanse koningin en hun dochters bleef niet onopgemerkt in de Spaanse media. “Letizia wilde niet dat Leonor aanwezig was”, zegt koninklijk expert Pilar Eyre tegen het Spaanse blad ‘Lecturas’. “Omdat het voor een monarchie die pretendeert om eenvoudig en democratisch te zijn niet goed zou zijn om met de andere troonopvolgers te poseren in lange jurken en kronen in een opzichtige koninklijke setting.”

Vooral het beeld dat daardoor gecreëerd wordt, zou koningin Letizia ervan weerhouden hebben haar dochter naar het feestje te laten gaan. “Alle overbodige luxe achterwege laten is één van Letizia’s werkpunten geweest tijdens de acht jaar dat haar man op de troon zit. Met elke stap die ze heeft gezet, neemt ze alleen maar meer afstand van dat bombastische regeringsmodel. Ze heeft zich ingespannen om de gewoonten van de vorige vorsten, met wie ze nauwelijks omgaat, één voor één af te breken.”

De Spaanse monarchie was dan ook onder druk komen te staan na de financiële schandalen van ex-koning Juan Carlos (84), de vader van Felipe. Koning Felipe distantieerde zich eerder al van zijn vader en wilde dat ook duidelijk maken aan de Spanjaarden: zo trok hij in maart 2020 al de jaarlijkse toelage in van bijna 200.000 euro die zijn vader kreeg én kondigde aan dat hij afstand zou doen van zijn erfenis. “Tegenwoordig, meer dan ooit, eisen burgers terecht dat morele en ethische principes ons publiek inspireren en als voorbeeld dienen”, verklaarde hij. Omdat er nu een nieuw hoofdstuk aanbreekt waarin kroonprinses Leonor en haar zus steeds meer publieke taken zullen uitvoeren, wil ook koningin Letizia daaraan tegemoetkomen.

