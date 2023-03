Waarom de Spaanse koningin Letizia plots overal in pastelroze opduikt

RoyaltyDe Spaanse pers raakt maar niet uitgepraat over de garderobe van koningin Letizia (50). Sinds het begin van het jaar kiest de vorstin steevast voor licht- of pastelroze outfits, terwijl ze vroeger voortdurend felle kleuren droeg. “Er zit een strategie achter deze verandering”, oordelen mode-experten in de Spaanse media.

“Elke keer dat ze op het podium verschijnt, analyseren we haar nauwkeurig tot in de kleinste millimeter. We doen dat nu al bijna 10 jaar en zien elke verandering in de garderobe van de koningin.” Dat schrijft het Spaanse magazine ‘Vanitatis’ over de transformatie van hun vorstin. “Sinds begin 2023 stellen we vast dat koningin Letizia steeds meer aandacht besteedt aan de kleur lichtroze. Een tint die ze in het verleden slechts af ​​en toe droeg, maar die nu haar grote favoriet is geworden.”

Dagblad ‘El Español’ wijdde tevens een artikel aan de opvallende verandering. “Koningin Letizia bevestigt dat roze haar nieuwe lievelingskleur is”, schreven zij. Terwijl ook nieuwssite ‘El Confidencial’ een artikel deelde: “Koningin Letizia heeft opnieuw gekozen voor wat haar nieuwe ‘fetisjkleur’ lijkt: roze, de kleur die afgelopen tijd al het rood heeft vervangen in de kleerkast van de koningin.”

Volledig scherm Van rood naar roze: de Spaanse koningin Letizia. © Photo News - Fotomontage HLN

“Dichter bij het volk staan”

Het contrast met het verleden kan inderdaad niet worden ontkend. Koningin Letizia verscheen steevast in opvallende kleuren, vaak in felle rode tinten. “Maar nu speelt pastelroze de hoofdrol, en we vragen ons af wat er achter de keuze zit”, klinkt het in ‘Vanitatis’, dat daarom zelfs een mode- en kleurexpert inschakelde.

Volgens die expert zit er “een strategie achter deze verandering”. “Letizia droeg altijd rood omdat het haar heel goed staat, ook voor haar waarden: direct, moedig, gedurfd en bereid om haar mening te geven. De verandering naar roze is omdat ze meer nabijheid tot het volk, mededogen en zachtheid wil overbrengen”, vertelt ze. “Lichtroze is een kleur die de kindertijd, jeugd en verbondenheid oproept. Het is een vrij tedere, zoete en dromerige kleur. En wanneer een vrouw deze kleur veel draagt, kan dat om twee redenen zijn: ofwel wil ze de waarden van de kleur overbrengen, ofwel wil ze zich die waarden toe-eigenen. In het geval van koningin Letizia kunnen we vermoeden dat ze roze draagt ​​omdat ‘nabijheid tot het volk’ of ‘onschuld’ nu niet haar sterkste punten zijn.”

