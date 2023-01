Waarom de Spaanse koningin Letizia al sinds 2021 geen kroon meer draagt

RoyaltyOpvallend nieuws over de Spaanse koningin Letizia (50). Hoewel ze een collectie van maar liefst zeven tiara’s bezit, draagt ze al sinds november 2021 geen kroon meer. Volgens de Spaanse media is dat een bewuste strategie: de echtgenote van koning Felipe (54) zou niet meer willen uitpakken met rijkdom.

Volgens het Spaanse tijdschrift ‘Lecturas’ droeg koningin Letizia in het najaar van 2021 voor het laatst een kroon. Dat gebeurde tijdens een galadiner in het koninklijk paleis in Madrid. Maar ook daarvoor was het al een hele tijd geleden: de vorige keer dat ze een tiara droeg, was in 2019, toen Letizia een galadiner na de kroning van de Japanse keizer Naruhito bijwoonde.

Vraag is natuurlijk: waarom blijven de tiara’s steeds vaker in de juwelenkist? Volgens royaltyblad ‘Lecturas’ zijn het “uitbreken van de coronacrisis” en het “wegvallen van veel evenementen waar de tiara werd gedragen” een deel van de reden. Al gaat het nog verder dan dat: “Letizia probeert om niet te pronken met sieraden of luxueuze kleding”, schrijft het magazine. Volgens ‘Lecturas’ is Letizia niet meer van plan om een kroon te dragen, tenzij het protocol daar uitdrukkelijk om vraagt.

Werkpunt

“Alle overbodige luxe achterwege laten is één van Letizia’s werkpunten geweest. Met elke stap die ze heeft gezet, neemt ze alleen maar meer afstand van dat bombastische regeringsmodel”, verklaarde de Spaanse koninklijk expert Pilar Eyre ook al eerder. De Spaanse monarchie was dan ook onder druk komen te staan na de financiële schandalen van ex-koning Juan Carlos, de vader van Felipe. Koning Felipe distantieerde zich daar eerder al van en wilde dat ook duidelijk maken aan de Spanjaarden: zo trok hij in maart 2020 al de jaarlijkse toelage in van bijna 200.000 euro die zijn vader kreeg én kondigde aan dat hij afstand zou doen van zijn erfenis.

KIJK. Spaanse koningin Letizia steelt de show op rode loper

LEES OOK: