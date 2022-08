Waarom de schijnbaar onschuldige vakantiefoto's van koningin Letizia beroering veroorzaken

RoyaltyDe Spaanse koninklijke familie verblijft nog steeds op Mallorca voor hun jaarlijkse vakantie. De royals proberen er even te ontsnappen aan hun zorgen, maar de Spaanse pers houdt elk detail nauwlettend in de gaten. Zo zorgen foto’s van koningin Letizia (49) tijdens een bezoek aan een markt voor beroering: niet alleen noemen sommige royaltywatchers het een “schijnvertoning”, ook krijgt Letizia kritiek op haar “veel te korte jurk”.

Koningin Letizia, haar twee dochters en oud-koningin Sofia hadden duidelijk zin in een ‘girls night out’. Ze gingen met zijn vieren dineren in een restaurant in Palma de Mallorca. Daarna bezochten ze een marktje, waar ze geïnteresseerd keken naar alles wat de kraampjes er verkochten. Daarbij viel vooral de interactie op tussen koningin Letizia en haar schoonmoeder Sofia: de twee liepen arm in arm, glimlachten breed naar de fotografen en fluisteren elkaar wat woorden toe.

Opmerkelijk, want voor zover geweten leven de twee vorstinnen al jaren in onvrede met elkaar. In 2018 haalden Letizia en Sofia zelfs wereldwijd de krantenkoppen, toen ze tijdens de traditionele paasmis in een ruzie verwikkeld raakten voor het oog van de camera’s. Zo was op beelden te zien hoe koningin Letizia de arm van haar schoonmoeder wilde wegtrekken wanneer die haar kleindochters omhelsde voor een foto. Ze saboteerde ook de foto’s door opzichtig voor de lenzen te lopen en te friemelen aan de haren van Leonor. Bovendien liet Leonor ook zélf blijken dat ze geen zin had in een foto met haar oma. Na dat incident bleven Letizia en Sofia volgens de Spaanse media liefst zo ver mogelijk uit elkaars buurt.

“In scène gezet”

Het verbaast Spaanse koningshuisdeskundigen dan ook dat de twee nu zo gemoedelijk met elkaar omgingen op de markt. Hebben ze de strijdbijl eindelijk begraven? Of is er meer aan de hand? “Het meest verrassende is ongetwijfeld de interactie tussen Letizia en Sofia. Twee vrouwen die elkaar haten, maar voor het welzijn van de monarchie doen alsof ze als moeder en dochter zijn”, meent koninklijk expert Pilar Eyre in ‘Lecturas’. “Deze liefdevolle ontmoeting van de familie, die elkaar tijdens het jaar nooit ontmoet, heeft niemand overtuigd. Omdat Letizia niet weet hoe ze moet liegen, ze doet heel slecht alsof.”

Volgens de journaliste speelde Letizia een toneeltje op het marktplein. “De koningin heeft, net als iedereen die in een koninklijke familie opgegroeide, het vermogen om iets op natuurlijke wijze in scène zetten. Maar haar geforceerde glimlach en haar lichaamshouding toonden de bovenmenselijke spanning van iemand die een rol moet spelen zonder daarop voorbereid te zijn.”

Volledig scherm Van links naar rechts: koningin Letizia, oud-koningin Sofia en prinses Sofia. © ANP / EPA

Volledig scherm Het ging er gemoedelijk aan toe tussen Letizia en oud-koningin Sofia op het marktplein. © Photo News

Volledig scherm Glimlachend poseren de royals voor de fotografen. © EPA

Te korte jurk?

Ook de jurk die Letizia aantrok voor haar avondje uit ging niet onopgemerkt voorbij. Voor het eerst in lange tijd verscheen ze weer in een korte zomerjurk, waarbij ook haar knieën zichtbaar waren. Maar via de sociale kwam er opvallend veel kritiek: “Te kort voor een koningin, maar perfect voor één van haar dochters”, klonk het onder meer. Of ook: “Nee, ze is te oud voor deze jurk” en “Deze jurk is te kort! Ze is meestal zo elegant, maar ze ziet eruit alsof ze te hard haar best wil doen in deze outfit.”

In de internationale media kreeg de vorstin daarentegen veel lof om haar outfit. “Wat een benen! Met een korte jurk lijkt ze net op een zus van haar dochters”, schreef het Italiaanse tijdschrift ‘Oggi’. Ook de Britse krant ‘Daily Mail’ prees “de benijdenswaardig gebruinde en strakke benen” van de koningin. In de Duitse pers kopte het tijdschrift ‘Gala’ dat Letizia “abnormaal veel benen” liet zien, waardoor ze “de hoofdattractie van de avond” werd. Het Duitse magazine ‘Bunte’ vergeleek de Spaanse koningin zelfs met Kate Middleton: “De koningin draagt ​​een ultrakorte jurk: haar outfit zou voor Kate Middleton taboe zijn!”

