Waarom de kerstkaart van prins Charles en Camilla zoveel reactie uitlokt onder fans

RoyaltyHet delen van hun persoonlijke kerstkaart is voor de Britse prins Charles (72) en hertogin Camilla (73) allerminst gelopen zoals ze zelf hadden gehoopt. De royals worden op de sociale media hard aangepakt door hun volgers, die geen kans onbenut laten om prinses Diana weer bij de zaak te betrekken. “Zij is onze koningin, en dat zal zij altijd blijven”, klinkt het onder meer.

Prins Charles en zijn echtgenote Camilla wensen hun volgers op sociale media fijne feestdagen toe en doen dat met een portret van hen dat geschoten is bij hun Schotse onderkomen Birkhall. Het koninklijke paar is te zien in een tuin die begroeid is met prachtige bloemen en planten. Het paar droeg nette vrijetijdskleding, waarbij vooral de jeans van Camilla op veel reacties van volgers kon rekenen. “Wat leuk om Charles en Camilla nu eens in casual kleding te zien, maar toch nog steeds netjes. Ze zien er heel gelukkig uit”, aldus een fan.

Toch vallen vooral de negatieve reacties op: talloze volgers zijn misnoegd over het beeld en kruipen ook in hun pen om dat duidelijk te maken. “Diana zit voor altijd in ons hart”, klinkt het onder meer. En ook: “Voor mij zal enkel zij mijn koningin blijven” of “Camilla zal voor altijd in Diana’s schaduw blijven staan”.

Mediastorm

De vele reacties zijn merkwaardig, maar niet geheel verrassend. Charles en Camilla werden zeer recent immers al genoodzaakt om de commentaren op hun officiële Twitter-account uit te schakelen. Dit naar aanleiding van een hoop negatieve reacties die mensen op eerdere tweets achterlieten na het zien van het vierde seizoen van ‘The Crown’.

Fans lieten ook daar boze en beledigende reacties achter, waarin Charles en Camilla verweten werd “dat ze prinses Diana destijds schandalig behandeld hebben”. “De enige, echte prinses van Wales is Diana en niemand zal ooit haar plaats kunnen innemen. Walgelijk hoe jullie zo’n jonge vrouw jarenlang hebben gekwetst”, schreef iemand.

Het verhaal rondom Charles, Diana en Camilla wordt in ‘The Crown’ nauwkeurig belicht. Ook de rol van het Britse koningshuis in deze pijnlijke driehoeksverhouding is de afgelopen weken flink onder de loep genomen. Diana zou volgens veel kijkers nooit een eerlijke kans hebben gekregen, maar was zelf te jong en naïef om dat in te zien. Het feit dat prins Charles gepusht werd in een huwelijk, dat hij van meet af aan niet zag zitten, is ook iets wat het koningshuis verweten wordt.

